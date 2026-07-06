L’Aemet activa l’avís roig a la Comunitat Valenciana per una calor extrema de fins a 44 graus

La Comunitat Valenciana es prepara per a viure el pitjor moment d’aquesta onada de calor.
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia, el dia més perillós serà demà dimarts, 7 de juliol, per al qual s’ha activat l’avís roig per risc extrem.
De fet, la nostra comunitat, juntament amb Aragó i Catalunya, serà de les poques zones de tota Espanya en alerta màxima per una calor que serà literalment asfixiant.
Els termòmetres superaran de llarg els 40 graus a molts punts, i el perill serà extraordinari a comarques com la Ribera o la Costera, on localitats com Carcaixent i Xàtiva podrien fregar els 44 graus de màxima. Les autoritats demanen molta precaució, ja que a tot l’estat espanyol la calor ja s’ha cobrat més de mil vides durant el passat mes de juny.
Les hores més crítiques per a estar al carrer seran des de l’una del migdia fins a les vuit de la vesprada, quan el sol colpejarà amb més força. L’alerta roja se centra al litoral sud de València, afectant de ple zones com l’Horta Sud, la Safor i la Ribera, però la calor es notarà a quasi tot el territori. A València ciutat i a l’interior es podria arribar fàcilment als 41 graus, mentre que a la resta de les províncies de Castelló i Alacant hi haurà avís taronja, amb temperatures de fins a 39 graus. Aquesta situació extrema es mantindrà també el dimecres, i no començarà a remetre fins al dijous, quan s’espera una baixada de les temperatures.
El gran problema d’aquesta onada de calor és que no vindrà sola. L’Aemet adverteix que la combinació d’una massa d’aire molt sec amb la humitat de la mar farà que la xafogor siga insuportable. La sensació tèrmica arribarà als 40 graus a Castelló, 37 a València i 35 a Alacant. Per tot això, es recomana evitar els esforços al sol, hidratar-se contínuament i vigilar especialment els xiquets i la gent gran.