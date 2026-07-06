L’alcaldessa de València rep el nou president del Col·legi d’Arquitectes, Pablo Peñín, i l’expresidenta Marina Sender

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut aquest dilluns a la Casa Consistorial el nou president del Col·legi Territorial d’Arquitectes de València (CTAV), Pablo Peñín Llobell, i l’expresidenta Marina Sender Contell.
Pablo Peñín va ser elegit president el passat 22 de maig després d’obtenir 579 vots dels 1.138 emesos, succeint en el càrrec Marina Sender.
El nou president compta amb una àmplia trajectòria dins del CTAV, on ha format part de les dues últimes juntes de govern, primer com a vocal i després com a secretari.
A més, és arquitecte titulat per la Universitat Politècnica de València (UPV) des de 1999 i professor associat del Departament de Projectes Arquitectònics de la mateixa universitat des de fa vint anys.
Per la seua banda, Marina Sender va fer història en 2020 en convertir-se en la primera dona a presidir el Col·legi d’Arquitectes de València, càrrec per al qual va ser reelegida en 2023. És doctora en Arquitectura i compta amb una destacada trajectòria docent a la UPV, on imparteix classes en el Grau en Fonaments de l’Arquitectura i en diversos màsters especialitzats en patrimoni, arquitectura, paisatge, urbanisme i disseny.