Les festes arriben al Barri Orba d’Alfafar amb un inici de focs artificials i festa als barracons

El Barri Orba d’Alfafar inaugura les seues festes populars entre emoció i ganes de disfrutar.
Del 3 al 12 de juliol, els veïns gaudiran d’unes jornades plenes d’activitats per a tots els públics. Quasi dos anys després de la dana, Alfafar torna a brillar durant les seues festes populars.
El dia d’inauguració va estar marcat per un espectacle infantil per als més menuts. Posteriorment, el consistori va inaugurar els barracons, que van rebre un regal de l’Ajuntament durant una xicoteta picaeta de germanor.
Per a culminar la jornada, un castell de focs artificials va omplir el cel de colors i va donar el tret d’eixida a unes festes que acaben de començar i que ompliran el barri d’ambient, convivència i celebració durant els pròxims dies.