Montalvá denuncia la paralització del contracte per a instal·lar capturadors de porcs senglars

El regidor d’Agricultura reclama agilitat per a posar en marxa el servei davant l’augment dels danys al camp i els accidents.
L’Ajuntament assegura que la licitació està suspesa per un recurs administratiu mentre continua la proliferació dels animals.
El regidor d’Agricultura de l’Ajuntament d’Alzira, Enrique Montalvá, ha denunciat la paralització del procediment administratiu que impedix, de moment, posar en marxa el servei d’instal·lació de capturadors de porcs senglars al terme municipal, tot i que el departament d’Agricultura ja havia tramitat i licitat el contracte.
La suspensió del procediment està motivada per la intervenció del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, organisme dependent del Ministeri d’Hisenda, que ha deixat en suspens la licitació mentre resol el recurs administratiu presentat.
Montalvá ha criticat la situació i ha afirmat que “mentre l’Ajuntament fa la seua faena, licita el contracte i intenta donar una resposta ràpida a un problema cada vegada més greu, altres administracions mantenen els expedients adormits en un calaix. La burocràcia no pot estar per damunt de la seguretat de les persones ni de la defensa del nostre camp.”
El regidor ha recordat que la proliferació de porcs senglars continua provocant importants pèrdues econòmiques als agricultors, amb destrosses constants en explotacions de cítrics, caquis i hortalisses, així com un increment del risc d’accidents de trànsit en camins rurals i carreteres del terme municipal.
Per este motiu, Montalvá reclama la màxima agilitat en la resolució del procediment. «No podem permetre que un problema d’esta magnitud continue paralitzat per tràmits administratius. Cada dia que passa sense actuar són més pèrdues per als nostres agricultors i més risc per als conductors que circulen pel nostre terme municipal», ha assenyalat.
Des de la Regidoria d’Agricultura s’insistix que l’Ajuntament continuarà defensant la necessitat de posar en funcionament este servei amb la màxima celerita