Pérez Llorca i Bernabé visiten el lloc de control de l’incendi de Soneja i demanen alerta màxima davant l’onada de calor

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i la delegada del Govern, Pilar Bernabé, han visitat el Lloc de Comandament Avançat (PMA) de Soneja per a coordinar els treballs d’extinció de l’incendi forestal que afecta la comarca de l’Alt Palància.
Durant la reunió tècnica, en la qual han participat els responsables de l’operatiu, s’ha confirmat que el foc encara no està perimetrat i que ja s’investiga una possible intencionalitat, després que el Seprona de la Guàrdia Civil haja trobat indicis que apunten que les causes no són naturals.
Ambdues autoritats han destacat la total col·laboració entre administracions i han agraït la tasca dels prop de 300 efectius, incloent-hi la Unitat Militar d’Emergències (UME), així com dels 16 mitjans aeris que treballen per a controlar les flames.
Durant la seua compareixença davant els mitjans, Pérez Llorca ha fet una crida urgent a la responsabilitat ciutadana davant les hores més crítiques. El president ha advertit que l’onada de calor, juntament amb la previsió de tempestes elèctriques i ratxes de vent de fins a 40 km/h, complicarà enormement l’evolució de l’incendi a partir del migdia i situarà tot el territori valencià en una situació d’extrem perill.
Per motius de seguretat, els representants públics han confirmat que les més de 40 persones desallotjades preventivament i allotjades al Seminari de Soneja