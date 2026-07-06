Sanitat reforça les recomanacions per a protegir la salut davant l’episodi de calor extrema

La Conselleria recorda la importància d’hidratar-se, evitar el sol en les hores centrals del dia i protegir les persones més vulnerables
El sistema d’alerta Meteosalut informa amb un dia d’antelació del nivell de risc per al conjunt de municipis
La Conselleria de Sanitat ha insistit en la necessitat de protegir la salut i seguir les recomanacions preventives davant les altes temperatures que afecten diverses zones de la Comunitat Valenciana. Este dilluns, 6 de juliol, diferents municipis registren nivells de risc alt (roig) i mitjà (taronja).
Dins de la campanya estival, sota el lema «Que la calor no te la pegue», Sanitat recorda la importància de beure abundant aigua, evitar l’exposició directa al sol entre les 12.00 i les 17.00 hores, practicar esport en les hores de menys calor i mantindre la vivenda fresca i ben ventilada.
A més, recomana consumir fruites, verdures i ensalades, utilitzar protecció solar i prestar una especial atenció a les persones majors, vulnerables o amb malalties cròniques. Davant un possible colp de calor, s’aconsella telefonar immediatament al 112.
La Conselleria recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per a evitar els efectes del calor extrema sobre la salut. Les temperatures elevades poden provocar deshidratació, estrés tèrmic, colps de calor, problemes dermatològics i també agreujar patologies cròniques.
Fins al 30 de setembre romandrà actiu el Programa de Prevenció i Atenció als Problemes de Salut derivats de les Altes Temperatures, que té com a objectiu reduir els riscos i la mortalitat associats als episodis de calor extrema.
Per a això, Sanitat disposa d’un sistema d’alerta primerenca que informa amb un dia d’antelació sobre el nivell de risc per a la salut en cada zona de Meteosalut de la Comunitat Valenciana. Els avisos es classifiquen en quatre nivells: verd (sense risc), groc (risc baix), taronja (risc mitjà) i roig (risc alt), i la Conselleria emet comunicats específics quan s’activen els nivells taronja i roig.