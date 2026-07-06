Susana Camarero anuncia la construcció de fins a 40 vivendes protegides per a jóvens a Carcaixent a través del Pla VIVE Dana

La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha anunciat la construcció de fins a 40 vivendes de protecció pública industrialitzades a Carcaixent.
Aquesta promoció, inclosa dins del Pla de Reconstrucció Local (PRL) del Pla VIVE Dana, estarà destinada exclusivament a jóvens de fins a 35 anys en règim de lloguer.
Camarero ha visitat les dos parcel·les cedides per l’Ajuntament a la partida de Sant Antoni, que sumen prop de 1.800 metres quadrats, coincidint amb la firma de la cessió dels terrenys per part de la directora general de l’Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA), Estefanía Martínez, i l’alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana.
Durant la seua visita, la vicepresidenta ha destacat que “la vivenda és una prioritat i els jóvens la pedra angular”. Per a accedir a aquests pisos, el conveni estableix un empadronament mínim de 10 anys en el municipi durant els últims 15 anys, amb l’objectiu de donar oportunitats de futur als jóvens de la localitat. A més, les unitats de convivència hauran de comptar amb ingressos regulars estables, sense superar els límits legals del lloguer protegit, i els beneficiaris no podran tindre cap altra vivenda en propietat o usdefruit a Espanya.
Aquesta intervenció s’executarà mitjançant construcció industrialitzada, un sistema que permet agilitzar els terminis burocràtics i tècnics d’edificació. La Generalitat assumirà directament la construcció de la promoció per a acurtar els temps d’espera i oferir una llar digna i definitiva. Camarero ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de Carcaixent i ha subratllat que aquest projecte és un exemple de cooperació institucional per a impulsar la reconstrucció de les zones afectades per la dana i garantir el dret a la vivenda.