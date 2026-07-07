Algemesí presenta el cartell anunciador de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2026

L’obra de l’algemesinenc Juan Vilches ha resultat guanyadora d’un certamen que ha reunit 16 propostes artístiques
La imatge guanyadora anunciarà oficialment la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2026, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO
L’algemesinenc Juan Vilches ha resultat guanyador del concurs del cartell anunciador de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2026, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
El certamen ha reunit un total de 16 propostes artístiques, de les quals quasi la meitat han apostat pel tornejant com a element protagonista de les seues composicions, consolidant-lo com una de les figures més representatives de la festa.
El regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre, ha dit: «El cartell anunciador és la primera imatge que projectem de la nostra Festa i, per això, volem agrair la participació de totes les persones que han presentat les seues obres. Enhorabona a Juan Vilches per un treball que representarà la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2026 i contribuirà a continuar posant en valor un patrimoni que és motiu d’orgull per a tots els algemesinencs».
Amb esta elecció, la imatge guanyadora serà l’encarregada d’anunciar oficialment la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2026.