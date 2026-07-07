Alzira habilita un refugi climàtic per a protegir les persones sense llar davant l’onada de calor

Creu Roja i l’Ajuntament d’Alzira obrin per tercer any consecutiu un espai diürn amb servei de descans, higiene, alimentació i climatització.
La campanya «Calent, calent… fred, fred» reforça la prevenció amb recomanacions, seguiment telefònic i atenció als col·lectius més vulnerables.
Creu Roja i l’Ajuntament d’Alzira han habilitat un refugi climàtic per a protegir del calor les persones en situació de sensellarisme davant l’alerta roja per altes temperatures. Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament activa l’obertura diürna de les instal·lacions situades al carrer Sant Vicent de Paül, en horari de 11.00 a 18.00 hores. L’alberg va obrir les portes ahir al migdia i va atendre una persona.
El refugi climàtic que l’Ajuntament posa en marxa a través del conveni amb Creu Roja disposa de serveis de neteja i higiene, una zona de descans amb cinc llits, ampliables fins a 8 places, sala menjador amb beguda fresca, productes bàsics d’higiene i servei de recepció. Les persones derivades pels serveis municipals també poden llavar i eixugar la roba, així com rebre menjar i berenar durant la seua estada.
Creu Roja incorpora este recurs dins de les actuacions que desenvolupa a tot el país per a prevenir els efectes del calor extrem entre les persones més vulnerables. La campanya «Calent, calent… fred, fred» inclou telefonades de seguiment, visites a domicili i accions d’acompanyament als col·lectius més vulnerables.
L’entitat recorda que les altes temperatures són un dels principals riscos ambientals per a la salut i afecten especialment les persones majors, la infància, les embarassades, les persones amb malalties cròniques, les persones sense llar i aquelles que treballen o fan activitat física a l’aire lliure.
Entre les principals recomanacions destaquen beure aigua amb freqüència, evitar les begudes alcohòliques o molt ensucrades, romandre en llocs frescos o climatitzats, reduir l’activitat física durant les hores centrals del dia, portar roba lleugera i de colors clars, no deixar mai persones ni mascotes dins d’un vehicle estacionat, conservar correctament els medicaments i consumir aliments lleugers com fruita, verdures i ensalades.
La campanya posa enguany una especial atenció en les persones que treballen a l’aire lliure, recomanant utilitzar protecció solar FPS 50+, ulleres amb protecció UV, roba adequada, hidratació constant, organitzar les tasques fora de les hores de màxima calor i establir descansos freqüents en zones d’ombra.
Segons un estudi recent de Creu Roja, basat en 224 enquestes, el 90 % de les persones considera útil la informació rebuda i el 88 % assegura haver evitat problemes greus gràcies a les recomanacions. Les mesures més aplicades han sigut la hidratació, evitar el sol, la ventilació dels espais i l’adaptació dels horaris. Tot i això, es van registrar símptomes com cansament (15 %), marejos (10 %) i deshidratació (5 %), amb casos greus en un 4 % i necessitat d’assistència mèdica en un 5 %.