AVA-ASAJA convoca xarrades de metges de La Fe en pobles arrossers sobre la leptospirosi

Repunt de casos greus. La leptospirosi, coneguda com el “mal de la rata”, ha registrat un augment de casos greus a la Comunitat Valenciana en els dos últims anys, coincidint amb episodis de calor extrema i la DANA.
Xarrades informatives. AVA-ASAJA organitzarà sessions amb metges de l’Hospital La Fe dirigides als agricultors arrossers de l’Horta Sud i la Ribera Baixa per a informar sobre la malaltia i altres infeccions emergents.
Estudi sanitari. Durant les xarrades s’oferirà la possibilitat de participar de manera voluntària en un estudi mitjançant una extracció de sang per a conéixer el grau d’exposició del sector arrosser a la leptospirosi i altres patògens.
Calendari de les xarrades.
- 14 de juliol: El Palmar.
- 15 de juliol: Alfafar.
- 16 de juliol: Catarroja.
- 21 de juliol: Sueca.
Riscos de la malaltia. La leptospirosi es transmet pel contacte amb aigua, fang o llots contaminats per orina d’animals infectats, especialment rosegadors, i en els casos més greus pot provocar insuficiència renal, hemorràgies, meningitis o insuficiència respiratòria.
Objectiu. Millorar la prevenció, informar el sector agrícola i conéixer l’impacte real d’esta malaltia entre els treballadors del cultiu de l’arròs.