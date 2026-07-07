Barrachina exigix incloure la malaltia de Newcastle en el programa estatal

La Comunitat Valenciana només ha rebut 23.544,30 euros dels 8,5 milions d’euros assignats al programa estatal
La Generalitat preveu invertir més d’un milió d’euros en l’erradicació de la malaltia i en compensacions a les persones afectades
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha exigit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que incorpore la malaltia de Newcastle al Programa Estatal d’Erradicació de Malalties Animals, amb la finalitat que les comunitats autònomes puguen rebre finançament per a fer front a les actuacions de prevenció, control i erradicació d’esta malaltia.
El conseller ha recordat que el Govern valencià té previst invertir més d’un milió d’euros per a l’erradicació de la malaltia i la compensació a les persones afectades.
Barrachina ha realitzat esta petició durant la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Ministeri d’Agricultura, després de conéixer el repartiment dels fons corresponents al programa estatal, dotat amb 8,5 milions d’euros, del qual la Comunitat Valenciana ha rebut únicament 23.544,30 euros.
El conseller ha assenyalat que “és necessari revisar els criteris de distribució d’estos fons perquè reflectisquen l’esforç real que realitzen les comunitats autònomes en matèria de sanitat animal”.
En este sentit, ha recordat que la Comunitat Valenciana ha reforçat durant enguany les mesures de vigilància, prevenció i bioseguretat davant de malalties d’alt impacte. Així mateix, ha matisat que les ajudes dirigides a les explotacions ramaderes han augmentat fins als 9 milions d’euros.
Barrachina ha explicat que la Generalitat ha intensificat les actuacions davant d’amenaces com la pesta porcina africana, la dermatosi nodular contagiosa i la grip aviària d’alta patogenicitat.
Així mateix, ha subratllat que la malaltia de Newcastle no figura entre les patologies contemplades en el programa estatal, malgrat que la Comunitat Valenciana ha hagut d’adoptar mesures de control i sacrificis obligatoris d’aus per a evitar-ne la propagació.
Barrachina ha incidit que “si les comunitats autònomes han d’assumir mesures de prevenció, control i sacrifici obligatori, l’Estat ha de reconéixer este esforç i dotar-lo de finançament suficient”.
El titular d’Agricultura ha defensat que la sanitat animal “és una prioritat per a protegir el sector ramader, garantir la seguretat de les explotacions i evitar que les malalties d’alt impacte comprometen l’activitat econòmica dels nostres productors”.