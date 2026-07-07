Camarero destaca que el programa ‘Sumant Energies per València’ ha beneficiat més de 40.000 persones afectades per la dana

La vicepresidenta primera participa en la VII edició del Premi Fundació Naturgy a la Millor Iniciativa Social en l’Àmbit Energètic
Susana Camarero afirma que reconstruir implica rehabilitar habitatges, donar suport a les famílies i generar noves oportunitats als municipis afectats
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha destacat el suport de la Fundació Naturgy a la recuperació dels municipis afectats per la dana amb el seu programa ‘Sumant Energies per València’.
Camarero ha agraït a la Fundació la posada en marxa d’esta iniciativa, que ha beneficiat més de 40.000 persones mitjançant actuacions de caràcter social, educatiu, ambiental i d’ocupabilitat, i ha ressaltat que reconstruir “no és només reparar infraestructures, és també rehabilitar habitatges, donar suport a entitats socials, acompanyar les famílies i generar noves oportunitats”.
Així ho ha manifestat durant la VII edició del Premi Fundació Naturgy a la Millor Iniciativa Social en l’Àmbit Energètic, que ha tingut lloc a València i que, d’esta manera, se celebra fora de Madrid per primera vegada, distingint projectes que destaquen pel seu impacte social, la seua capacitat d’innovació i la seua contribució a l’estalvi energètic i la sostenibilitat.
Durant la seua intervenció, la vicepresidenta primera ha incidit que la rehabilitació energètica d’habitatges, les instal·lacions solars en col·legis i centres socials, la formació per a nous llocs de treball o les actuacions de recuperació mediambiental, implementades a través d’este programa, són exemples “de com l’energia pot convertir-se en una ferramenta d’impuls social quan es posa al servici de qui més la necessita, reduint desigualtats, millorant la qualitat de vida de les famílies i contribuint a una societat més justa”.
Camarero també ha valorat la col·laboració i implicació dels agents responsables de l’educació, la sanitat, les entitats socials i els ajuntaments en esta iniciativa, que ha demostrat que “quan ens coordinem i sumem esforços, multipliquem resultats”. A més, ha afegit que la recuperació continua “mentre hi haja una família que necessite suport, un col·legi que recuperar o un municipi que continuar reconstruint”.
Finalment, ha agraït la solidaritat i generositat que la Comunitat Valenciana va rebre “per part de la Fundació Naturgy i de tota Espanya, després de patir la tragèdia més dura de la nostra història recent”, i ha reconegut la capacitat de la societat valenciana “d’alçar-nos i donar una resposta col·lectiva quan més es necessita”.
La Fundació Naturgy ha celebrat la setena edició del seu Premi a la Millor Iniciativa Social en l’Àmbit Energètic, que ha recaigut en el projecte ‘Oportunitats Sostenibles’ de la Fundació Novaterra, per la seua contribució a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat en sectors vinculats a la transició energètica.
Així mateix, ha concedit l’accèssit a l’Associació Socaire pel seu projecte ‘Llars que mereixen ser habitades’, centrat en la millora de les condicions de vida de llars en situació de pobresa energètica.
El Premi Fundació Naturgy ha rebut enguany 126 candidatures i es consolida com un referent en el reconeixement de projectes que connecten energia i acció social, posant el focus en una transició energètica justa.