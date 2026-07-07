Cullera restaura el búnquer del Far construït durant la Guerra Civil

L’actuació recupera el lloc de comandament avançat que exercia funcions de control i vigilància de la costa
L’Ajuntament prepara ara la museïtzació de l’espai perquè puga ser visitat pel públic
Cullera segueix avançant en la recuperació de tot el complex defensiu construït el 1938 durant la Guerra Civil al Cap de Cullera. Un sistema de defensa costanera del qual també formava part un búnquer de control i vigilància, que exercia les funcions de lloc de comandament avançat per a l’observació i la coordinació de la defensa del litoral.
Situat en un promontori pròxim al refugi del Far, des d’este enclavament estratègic es controlava visualment tota la franja litoral compresa entre el Cap de Cullera i Dénia, i es transmetien les ordres a les bateries encarregades de la defensa costanera. Per tant, no sols servia per a la vigilància i la detecció d’amenaces marítimes o aèries, sinó que constituïa l’autèntic centre de coordinació de la defensa costanera a tota la zona, garantint la comunicació i el funcionament conjunt de les diferents instal·lacions militars del Far de Cullera.
Per tal de posar en valor esta defensa antiaèria, l’Ajuntament de Cullera l’ha restaurada a través de fons procedents de la Diputació de València. Una actuació que ha permés la recuperació, consolidació estructural i adequació per a una futura visita pública del conjunt de la construcció defensiva.
Entre d’altres, s’han desenvolupat treballs d’investigació i control arqueològic, actuacions de neteja i desenrunament, consolidació de diferents elements constructius, restauració de revestiments i acabats originals, adequació de la coberta, instal·lacions d’enllumenat i electricitat, així com distintes actuacions complementàries de condicionament exterior, urbanització i accessibilitat, com la creació d’un nou accés des del carrer Azahar i una zona d’estacionament.
Ara, el consistori ja treballa per fer possible l’última fase, la museïtzació, una intervenció que permetrà recuperar la història local i el patrimoni d’este búnquer i que, una vegada finalitzada, podrà ser visitable.
Més sobre el búnquer del Far de Cullera
La construcció fou excavada en la muntanya, aprofitant el pendent de la vessant est, on s’obrí una estreta espillera destinada a l’observació i la vigilància. L’accés es realitzava a través d’un corredor lateral també excavat en la roca. La part superior conformava una plataforma des d’on s’obtenia una visió panoràmica i excepcional de la costa.
L’interior estava revestit amb formigó armat i estructures de ferro, recobrint completament la cavitat natural i atorgant-li una gran resistència davant possibles atacs armats. La importància estratègica d’este punt explica fins i tot el desmuntatge previ de l’antiga Torre del Cap del Far, la qual dificultava tant la instal·lació de nius de metralladora com el control visual del litoral.