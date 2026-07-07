Desarticulats quatre punts de venda de droga a Sueca i Riola

La Guàrdia Civil deté cinc persones acusades de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal
En els registres es van intervenir 150 plantes de marihuana, dos quilos de cabdells, cocaïna i més de 12.500 euros en efectiu
La Guàrdia Civil ha desarticulat quatre punts de venda de droga a les localitats de Sueca i Riola i ha detingut cinc persones que presumptament formaven part d’un grup criminal dedicat al tràfic d’estupefaents.
La investigació es va iniciar al novembre de l’any passat, després que els agents tingueren coneixement de la possible venda de cocaïna i marihuana en diversos domicilis de Sueca, fins i tot a menors d’edat.
Segons la investigació, els compradors acostumaven a estacionar el vehicle prop dels habitatges, mantenint sovint el motor en marxa i els llums d’emergència encesos. Després d’una telefonada, els venedors eixien de l’immoble o els clients accedien a l’interior per a adquirir la droga. En altres casos, especialment entre els residents de Sueca, les compres es feien a peu.
Els investigadors també van comprovar que un dels integrants del grup repartia les substàncies estupefaents a domicili amb un vehicle.
El passat 17 de juny, la Guàrdia Civil va practicar quatre entrades i registres en habitatges de Sueca i Riola. En un dels immobles es va localitzar una plantació de marihuana on, a més, es preparava la droga per a la seua distribució.
Durant els registres es van intervenir 150 plantes de marihuana, dos quilograms de cabdells, 30 grams de cocaïna, part de la qual ja estava preparada en dosis per a la venda. També es van localitzar 12.530 euros en efectiu, material per al cultiu, assecat, envasat i distribució de la droga, així com una pistola d’aire comprimit i una carrabina.
Els detinguts són tres homes i dues dones, de 42, 35, 32, 28 i 27 anys, tots ells de nacionalitat espanyola. Segons la Guàrdia Civil, actuaven de manera perfectament organitzada, amb funcions diferenciades dins del grup.
Se’ls imputen els delictes de constitució, finançament o integració en grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
La investigació ha sigut desenvolupada per agents del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Sueca i les diligències han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sueca.