La Comunitat Valenciana preveu superar el 83 % d’ocupació hotelera durant el mes de juliol

Alacant lidera les previsions amb un 87,4 % d’ocupació hotelera i Benidorm arribarà al 89,5 %
La consellera Marián Cano destaca que les previsions de juliol i els resultats de juny confirmen «la fortalesa del destí Comunitat Valenciana»
La Comunitat Valenciana preveu aconseguir al juliol una ocupació hotelera mitjana del 83,2 %, junt amb una previsió del 77,2 % en apartaments turístics i del 83,3 % en càmpings, segons l’enquesta d’ocupació elaborada per Turisme Comunitat Valenciana.
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha valorat estes previsions i ha subratllat que “la Comunitat Valenciana afronta el mes de juliol amb una demanda sòlida i amb expectatives positives per al conjunt del sector turístic”.
Marián Cano ha destacat que estes dades “confirmen la fortalesa del destí Comunitat Valenciana, la confiança del mercat en la nostra oferta turística i el treball conjunt del sector per a consolidar un model competitiu, divers i de qualitat”.
Per províncies, la d’Alacant manté la previsió hotelera més elevada per a juliol, amb un 87,4 %, seguida de València, amb un 75,9 %, i Castelló, amb un 71,1 %. Benidorm preveu arribar al 89,5 %, mentre que el litoral de Castelló se situarà en el 71,8 %.
Als destins d’interior, la previsió d’ocupació hotelera per a juliol arriba al 87 % a l’interior de la província de València, al 75 % a l’interior d’Alacant i al 61,9 % a l’interior de Castelló.
Pel que fa als apartaments turístics, la previsió de juliol arriba al 77,2 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana, amb una estimació del 80,8 % a la província de València, del 77,6 % a Alacant i del 71,7 % a Castelló.
“L’objectiu de la Generalitat és continuar acompanyant empreses i destinacions perquè esta activitat es traduïsca en ocupació, rendibilitat i cohesió territorial”, ha assenyalat la consellera, qui ha incidit que “la diversitat de l’oferta turística valenciana permet respondre a perfils de demanda cada vegada més variats”.
Pel que fa al balanç de juny, l’enquesta mostra que la Comunitat Valenciana va tancar el mes amb una ocupació hotelera mitjana del 87 %, una ocupació del 74,8 % en apartaments turístics i del 75 % en càmpings.
Per províncies, Alacant va liderar l’ocupació hotelera de juny amb una mitjana del 90 %, impulsada pel comportament de Benidorm, que va arribar al 89,4 %, i del litoral alacantí, que es va situar en el 91,7 %.
A la província de València, l’ocupació hotelera va ser del 82,8 %, amb un destacat comportament de l’interior, que va arribar al 87,2 %, mentre que la ciutat de València va aconseguir el 89,8 %.
Per la seua part, la província de Castelló va registrar una mitjana d’ocupació del 76,1 % durant el mes de juny, amb un 76,9 % al litoral i un 64,3 % a l’interior.