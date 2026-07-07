L’Hospital de la Ribera demana precaució davant l’onada de calor

Davant l’augment de les temperatures, els professionals mèdics de l’Hospital de la Ribera han demanat a la població extremar la precaució per a evitar colps de calor.
Des del centre sanitari es recorda la importància de mantindre una hidratació constant bebent aigua sovint i evitar les begudes alcohòliques o ensucrades.
Així mateix, s’aconsella no fer esport a l’aire lliure en les hores centrals del dia, prioritzar els menjars lleugers com fruites i verdures, i mantindre les cases fresques baixant les persianes durant les hores de sol.
Els facultatius demanen vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com els xiquets i les persones majors.
Davant símptomes com marejos, mal de cap intens o nàusees, es recomana telefonar immediatament al 112 o acudir al centre de salut més pròxim, ja que la prevenció és clau per a evitar ensurts majors.