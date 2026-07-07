Pérez Llorca agraeix l’entesa i el diàleg en l’acord que millora la retribució dels funcionaris de Justícia

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat hui l’acord històric aconseguit entre el Consell i les organitzacions sindicals que formen part de la Mesa Sectorial de Justícia.
Es tracta d’un pacte que suposa la major pujada del complement específic per al cos de funcionaris de l’Administració de Justícia des de l’any 2014.
Amb este canvi, es beneficiaran directament uns 5.800 servidors públics de la Comunitat Valenciana.
Durant una reunió mantinguda amb els representants sindicals, el cap del Consell ha valorat molt positivament la “capacitat d’entesa i diàleg constant” demostrada per tots els actors implicats en el procés de negociació.
Pérez Llorca ha confessat que esta reforma s’ajusta estrictament a les possibilitats pressupostàries actuals de la Generalitat, sense comprometre la viabilitat financera de l’autonomia. A més, ha assegurat que no deixaran de treballar per a millorar la situació dels treballadors.
En termes econòmics concrets, la Generalitat destinarà 10 milions d’euros addicionals al Complement Específic d’este personal, fet que es traduirà en un increment d’entre 117 i 213 euros més al mes per treballador.
Per a contextualitzar, el complement específic és una part del sou dels funcionaris que varia segons l’exigència o la complexitat del lloc de treball.
D’altra banda, la Generalitat continua la seua aposta per la modernització d’infraestructures. El president ha recordat l’entrada en servei dels nous Palaus de Justícia de Gandia, Llíria i Alzira, així com l’avanç de les obres de la Ciutat de la Justícia d’Alacant, els nous jutjats d’Ontinyent, la futura seu de Sagunt i la rehabilitació del TSJCV.
Finalment, Pérez Llorca ha instat el Ministeri de Justícia a reconsiderar la seua negativa a prorrogar els reforços sol·licitats pel TSJCV.
Segons ha denunciat, l’Executiu central ha rebutjat 18 dels 30 reforços plantejats per a la Comunitat Valenciana, tot i comptar amb els informes favorables del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), un fet que, segons afirma, dificulta una justícia més àgil i pròxima a la ciutadania.