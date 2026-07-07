Serveis Socials distribuïx 2.100 lots amb articles bàsics per a protegir les persones sense llar davant l’onada de calor

La Conselleria repartix kits amb aigua, protecció solar i altres productes de primera necessitat en col·laboració amb entitats socials i ajuntaments
La Generalitat incrementa en 4,25 milions d’euros la partida destinada a la inclusió de persones en situació de sensellarisme
La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha participat a València, junt amb la regidora de Benestar Social, Marta Torrado, en el repartiment de kits bàsics de protecció davant les altes temperatures per a persones en situació de sensellarisme. En total es distribuiran 2.100 paquets amb articles de primera necessitat coincidint amb l’onada de calor extrema que afectarà la Comunitat Valenciana durant els pròxims dies.
Els lots, elaborats per la Conselleria per tercer any consecutiu, es repartixen en col·laboració amb entitats socials i els ajuntaments de Gandia, Torrent, Elx, Castelló de la Plana, Alacant i València. Contenen botelles tèrmiques d’aigua, productes antimosquits, gorres, cremes solars i tovalloletes refrescants. Enguany, a més, per als municipis de les províncies de Castelló i València s’hi inclouen ulleres protectores per a l’eclipsi i fullets informatius.
La mesura s’emmarca en el Protocol Autonòmic d’Actuació davant inclemències meteorològiques per a persones en situació de sensellarisme, activat per la Direcció General d’Inclusió i Cooperació al Desenvolupament en coordinació amb municipis i entitats del tercer sector. L’objectiu és minimitzar els riscos per a la salut derivats de les onades de calor, especialment entre les persones que viuen al carrer.
Elena Albalat ha assegurat que el Consell “ha incrementat este estiu el seu compromís amb la protecció de les persones en situació de sensellarisme davant els efectes de la calor extrema”. En este sentit, ha recordat que el seu departament ha augmentat la partida destinada a este col·lectiu en un total de 4.250.000 euros amb la finalitat d’impulsar mesures per a la inclusió de les persones en situació de sensellarisme, “una de les formes més severes d’exclusió social”.
“Davant episodis de calor extrema, hem d’actuar amb anticipació, responsabilitat i humanitat. Per això, des de la Generalitat estem treballant amb tots els recursos disponibles per a garantir els drets i la protecció de qui més ho necessita”, ha afirmat.
El protocol autonòmic, que roman operatiu a tota la Comunitat Valenciana, establix que, després dels avisos per altes temperatures emesos pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, s’han de mobilitzar els recursos municipals i socials previstos per a atendre, informar i acollir les persones sense llar, especialment als municipis de més de 25.000 habitants.