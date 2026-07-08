Alboraia celebra el Dia de l’Orxata per commemorar el seu producte local durant les seues Festes Patronals.

Si hi ha una cosa per la qual Alboraia destaca és l’orxata. Per açò, com cada primer dimecres de juliol durant les seues Festes Patronals, el poble celebra el Dia de l’Orxata.
La jornada ha començat amb el repartiment gratuït d’esta beguda i fartons per als veïns.
litzant-se des de l’any 1969.
L’activitat s’ha celebrat a les 10:30 del matí, en lloc de les 12:00, per evitar les hores de més calor.
L’orxata i els fartons són bandera d’Alboraia i, per açò, veïns i Ajuntament s’unixen per a celebrar les seues arrels.