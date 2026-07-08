Benicàssim acull un pla d’oci i esport per a 14.000 jóvens este estiu a la Comunitat Valenciana.

Un total de 14.000 jóvens podran gaudir este estiu d’activitats educatives, culturals, esportives i saludables a la Comunitat Valenciana gràcies al programa estival impulsat pel Govern valencià.
Les ‘Escoles de la Mar’ es consoliden com una peça clau en la promoció de l’educació nàutica, els deports, la convivència i el respecte pel medi marí.
Este estiu, la xarxa compta amb 4.400 places disponibles, aprofitant la mar Mediterrània per a la pràctica de la vela.
El programa està dissenyat per a introduir la joventut en els esports nàutics al mateix temps que es fomenta la conscienciació i la cura del patrimoni marítim.
Este model públic d’ensenyança nàutica funciona de manera pionera durant tot l’any i està integrat pels centres de Benicàssim, Borriana, la Vila Joiosa i la Goleta Tirant Primer.
A més de la vessant esportiva, estes iniciatives funcionen com una ferramenta essencial per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars.
Coincidint amb l’actual onada de calor, des de l’Administració s’ha recordat la importància de mantindre la precaució i seguir les recomanacions oficials, especialment per a protegir els col·lectius més vulnerables, com els jóvens i la gent gran.