El Telèfon Amic reforça l’atenció a les persones majors durant l’episodi de calor extrema

El servei intensifica el seguiment telefònic a les persones majors de 75 anys que viuen soles davant l’alerta roja per altes temperatures
L’Ajuntament recorda que el programa oferix companyia, prevenció i detecció precoç de situacions de risc
L’Ajuntament d’Algemesí ha reforçat el servei del Telèfon Amic durant els dies d’alerta roja per altes temperatures, intensificant el seguiment telefònic a les persones majors de 75 anys que viuen soles. El programa, impulsat juntament amb Mensajeros de la Paz,
permet comprovar l’estat dels usuaris, recordar-los les principals mesures de prevenció davant la calor i detectar de manera precoç qualsevol situació que requerisca una intervenció.
Amb esta iniciativa, el Telèfon Amic amplia la seua funció d’acompanyament davant la soledat no desitjada i es convertix també en una eina de protecció i prevenció durant episodis meteorològics adversos. L’alcalde, José Javier Sanchis, ha remarcat que és prioritari garantir que cap persona major que visca sola se senta desatesa, mentre que la regidora Quini Giner ha destacat la importància de crear un vincle de confiança amb els usuaris.
L’Ajuntament recorda que qualsevol persona major de 75 anys que visca sola o es trobe en situació de soledat no desitjada pot sol·licitar este servei telefonant al 963 531 141, on rebrà escolta, companyia, informació d’interés i suport també en situacions d’emergència.