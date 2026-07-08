La Generalitat blinda el futur de l’Albufera amb 40 accions en el seu 40 aniversari i una inversió milionària post-DANA

Quatre dècades treballant per protegir el cor verd i blau de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha presentat hui programa ’40 anys, 40 accions per l’Albufera’.
Es tracta d’un full de ruta que commemora el quaranta aniversari de la declaració del primer parc natural de la nostra regió.
Però, a més, també servix per a renovar el compromís institucional amb la seua supervivència i restauració ambiental.
L’acte, celebrat en una data carregada de simbolisme, ha reunit representants polítics, científics, agricultors i pescadors, escenificant així una vertadera aliança civil per a salvar l’humedal.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha sigut l’encarregat de desgranar este pla, recordant que “protegir significa actuar” i que el valor de l’Albufera com a patrimoni natural, cultural i històric és incalculable.
En què consisteixen estes 40 accions? El programa es bolca en la conservació de la biodiversitat i el reforç d’espècies emblemàtiques que es troben amenaçades, com el samaruc, el fartet o la xarxet.
Ho fa recolzant-se en centres estratègics com la Granja del Saler i el Centre Aqüícola del Palmar. Però a més, tracta de resoldre diversos problemes estructurals: pretén regenerar els ullals naturals, recuperar el sistema dunar i eliminar de forma dràstica les espècies invasores. Un paquet de mesures dissenyat, en definitiva, para blindar el parc enfront del canvi climàtic.
Però si una cosa marca el present de l’Albufera és la superació de les ferides recents. Després del greu impacte de la DANA que va colpejar la zona, la Generalitat ha mobilitzat una inversió històrica que supera els 187 milions d’euros.
Gràcies a este desplegament, ja s’ha realitzat la primera batimetria completa del llac des de l’any 2003, la qual cosa permet radiografiar el fons de la llacuna, localitzar residus ocults i analitzar els sediments acumulats. A més, s’inicia ja la digitalització del llac amb sistemes de monitoratge en temps real per a controlar la qualitat de l’aigua de manera instantània.
El conseller ha insistit en què l’aigua és l’element clau. Per a garantir el cabal necessari i net, el Govern valencià es compromet a accelerar el Pacte de l’Aigua, assegurar noves aportacions dels rius Xúquer i Túria i reforçar infraestructures clau com la depuradora de Pinedo. Tot això acompanyat de projectes històrics de seguretat visual i ambiental, com el soterrament de la línia elèctrica en l’entorn del Saler i la Gola del Pujol.
El pla es completa amb una forta aposta per la ciència i l’educació: se celebraran trobades internacionals i es renovaran els observatoris i miradors amb itineraris accessibles perquè la ciutadania torne a connectar amb el parc. Martínez Mus ha tancat l’acte amb una màxima: “Sols es protegix allò que es coneix i sols es defén allò que s’estima”. Quaranta anys després, l’Albufera comença a escriure el llibre del seu futur.