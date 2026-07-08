La Ribera duplica les seues places de Medicina Familiar en la benvinguda a 47 nous residents

El Departament de Salut de la Ribera ha duplicat les seues places de Medicina Familiar i Comunitària, passant de les 6 vacants de l’any anterior a un total de 12.
Amb aquesta ampliació, l’àrea compta ja amb 29 professionals en formació en una especialitat considerada estratègica per a enfortir l’Atenció Primària i garantir el relleu generacional en els centres de salut i l’Hospital Universitari de la Ribera.
L’increment de vacants s’emmarca dins de la incorporació d’un total de 47 nous residents de medicina, infermeria, farmàcia i psicologia que inicien la seua etapa formativa al departament, que ja suma 175 professionals en actiu.
Juntament amb el creixement en Medicina Familiar, la nova promoció inclou com a novetats una plaça d’Oncologia Radioteràpica i un segon resident en Psiquiatria, al mateix temps que l’hospital manté la seua condició de ser l’únic centre de la Comunitat Valenciana acreditat per a la formació en Geriatria.
Amb aquesta ampliació de places i la incorporació dels nous professionals, el Departament de Salut de la Ribera fa un pas definitiu cap al futur, consolidant-se com un referent formatiu en la Comunitat Valenciana i assegurant una atenció sanitària de qualitat i amb relleu garantit per als pròxims anys.