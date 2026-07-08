LA UNIÓ denuncia que Sud-àfrica augmenta fins a juny un 600% els seus rebutjos de cítrics infectats pel fong de la Taca Negra

El sistema europeu d’alertes ràpides en aliments RASFF ha detectat fins a juny un total de huit enviaments de llimes i pomelos procedents de Sud-àfrica infectats amb Phyllosticta citricarpa, el fong que provoca la Taca Negra.
Això suposa un 600% més que l’any passat.
En el que portem d’any, les intercepcions totals de Phyllosticta es dupliquen respecte a juny de 2025, en passar de 5 a 10.
L’increment del volum de les importacions de cítrics per part de la Unió Europea és un risc per a l’entrada de plagues i malalties i amenaça la citricultura valenciana amb la possible entrada d’una plaga letal que encara no es troba a Europa.
Les intercepcions de Sud-àfrica amb el fong que provoca la Taca Negra s’han donat principalment en llimes, cultiu que ja es veu afectat per la clorosi nervial groga a la Comunitat Valenciana.
LA UNIÓ ja va reclamar a la Comissió Europea i al Ministeri d’Agricultura un reforç immediat dels controls fitosanitaris sobre les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica.
Carles Peris assenyala que “els fets ens han tornat a donar la raó” i insisteix en la necessitat de “reforçar els controls fitosanitaris en frontera, incrementar les inspeccions i mostrejos específics sobre CBS, aplicar de manera efectiva el principi de precaució i adoptar mesures addicionals de restricció temporal”.
La Taca Negra dels cítrics representa una amenaça fitosanitària de primer ordre per a la citricultura valenciana i europea.
La introducció d’aquest organisme nociu en els cultius europeus suposaria un colp irreparable per a l’economia dels productors i per al medi ambient per l’abandó de superfície de cultiu.