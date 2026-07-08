Sueca activa el seu comité d’emergència per a fer front a l’onada de calor i protegir els col·lectius vulnerables

L’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa un dispositiu especial per a contindre els efectes de la intensa onada de calor que afecta la comarca.
El Centre de Coordinació Operativa Policial i d’Actuació de l’Ajuntament (CECOPAC) es va reunir d’urgència per a dissenyar i aprovar una sèrie de mesures d’impacte immediat dirigides a protegir tota la ciutadania, amb un focus especial en les persones més vulnerables.
Entre les principals resolucions adoptades pel CECOPAC, destaca la col·laboració directa entre la Policia Local i Creu Roja.
Ambdós cossos han coordinat una eixida conjunta amb l’objectiu de localitzar, avaluar i oferir assistència immediata a les persones en situació de sensesostre.
Esta intervenció busca garantir que este col·lectiu dispose d’aigua, atenció sanitària bàsica i alternatives per a resguardar-se de les altíssimes temperatures.
L’assistència es mantindrà activa de manera ininterrompuda durant tota la setmana.
Este servici d’ajuda no sols estarà destinat a les persones sense llar, sinó també a qualsevol veí o veïna de Sueca que puga necessitar suport o patisca algun problema de salut relacionat amb la calor extrema.
Des del consistori es reitera la importància de seguir les recomanacions oficials, mantindre una bona hidratació i evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia.