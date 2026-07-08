Una ofrena de flors fa lluir Picanya en les seues Festes Majors

L’estiu fa que la festa inunde els pobles de la comarca. Picanya viu les Festes Majors en honor a la Preciosíssima Sang.
Un dels actes que més fa brillar el poble és l’ofrena de flors, on falles, Junta Local, Escoleta de Danses i Confraria de la Preciosíssima Sang hi participen.
El poble va viure una vesprada plena de flors, colors, tradició i música.
El recorregut, desde la Casa de la Cultura fins a l’Esglèsia, va fer als veïns eixir al carrer malgrat la calor sufocant.
A més, esta ofrena ha sigut més especial perquè, després dels dos anys que han passat des de la tragèdia de la DANA, per fi han pogut celebrar esta Ofrena amb la imatge del patró.
Picanya reviu amb tradició, il·lusió i molt de valor.