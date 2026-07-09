Creu Roja i l’Ajuntament d’Alzira habiliten un refugi climàtic per a protegir de l’onada de calor les persones sense llar

L’Ajuntament d’Alzira i Creu Roja han activat un refugi climàtic d’emergència per a protegir de les temperatures extremes les persones en situació de sensesostre, coincidint amb l’alerta roja decretada per l’actual onada de calor.
Per tercer any consecutiu, el consistori ha posat en marxa l’obertura diurna de les instal·lacions de l’organització humanitària, ubicades al carrer de Sant Vicent de Paúl, que oferixen acollida i protecció en la franja horària més crítica del dia, d’11:00 a 18:00 hores.
Este espai de protecció climàtica compta amb una infraestructura preparada per a garantir el benestar dels usuaris derivats pels serveis municipals. El centre disposa d’una zona de descans equipada inicialment amb cinc llits, ampliables fins a vuit places, a més d’un menjador on se servixen begudes fresques, dinars i berenars.
Les instal·lacions també oferixen serveis complets de neteja i higiene personal, incloent-hi la possibilitat que les persones sense llar puguen llavar i assecar la seua roba durant la seua estada en el recurs.
L’activació d’este refugi s’integra dins de la nova campanya de sensibilització de Creu Roja, batejada amb el lema «Caliente, caliente… frío, frío». A banda de l’atenció directa a l’alberg, l’entitat complementa la seua labor preventiva amb telefonades de seguiment, acompanyaments i visites a domicili per a supervisar els col·lectius de major risc, com la gent gran, la infància o els malalts crònics.
Enguany, a més, s’ha posat un èmfasi especial en les recomanacions per a les persones que treballen a l’aire lliure, a qui s’aconsella mantindre una hidratació constant, utilitzar roba clara i transpirable, i reorganitzar les tasques més dures en les hores de menys sol.