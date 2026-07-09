El nou edifici d’hospitalització del Clínic entra en la fase final amb el 98 % de les obres executades

La infraestructura, amb una inversió de 71 milions d’euros, disposarà de 168 habitacions i 29 boxs de crítics
La posada en marxa començarà al novembre després de completar l’equipament interior i la dotació tecnològica
Les obres del nou edifici d’hospitalització de l’Hospital Clínic Universitari de València encaren la seua recta final després d’assolir el 98 % d’execució. La Generalitat ha destinat 71 milions d’euros a esta infraestructura, que està previst que finalitze al setembre i entre en funcionament de manera escalonada a partir del mes de novembre.
El nou pavelló incrementarà un 30 % la superfície assistencial del centre i comptarà amb 168 habitacions, 91 d’elles individuals, 77 d’ús individual que podran convertir-se en dobles, i 29 boxs de crítics. A més, albergarà servicis com Radiodiagnòstic, Rehabilitació, Farmàcia Hospitalària, Hematologia, Nefrologia, Medicina Interna, Oncologia i Pneumologia.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que esta ampliació permetrà oferir espais més moderns, funcionals i equipats amb tecnologia avançada, millorant tant l’atenció als pacients com les condicions de treball dels professionals.
L’edifici tindrà nou plantes i dos soterranis, i la seua posada en marxa es completarà amb una inversió addicional de 25 milions d’euros destinada a l’equipament interior i la dotació tecnològica. Quan finalitzen les fases 1 i 2 de l’ampliació, el complex hospitalari superarà els 117.000 metres quadrats de superfície assistencial.