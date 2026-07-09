El nou Palau de Justícia d’Alzira entra en ple funcionament després de completar el trasllat judicial

La nova seu unifica tots els òrgans judicials del partit judicial amb una inversió superior als 23 milions d’euros
L’edifici donarà servei a més de 141.000 habitants de 23 municipis de la Ribera
El nou Palau de Justícia d’Alzira ja es troba en ple funcionament després de finalitzar el trasllat de tots els òrgans judicials a les noves instal·lacions, segons ha anunciat la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Núria Martínez.
El procés de trasllat s’ha desenvolupat entre l’1 i el 9 de juliol de manera escalonada per a garantir la continuïtat del servei. Durant estos dies s’han traslladat progressivament l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte, el servei de Violència sobre la Dona, els jutjats mixtos, el Registre Civil, la Fiscalia i la resta de serveis judicials fins a completar el trasllat de tots els òrgans.
La nova infraestructura ha suposat una inversió superior als 23 milions d’euros i posa fi a la dispersió judicial, concentrant en un únic edifici tots els serveis del partit judicial d’Alzira.
Ubicat a l’avinguda de Luis Suñer, el nou Palau de Justícia compta amb més de 11.000 metres quadrats distribuïts en cinc plantes, amb capacitat per a albergar fins a 13 unitats judicials, huit jutjats, 43 sales, 71 despatxos i un aparcament amb 65 places.
La nova seu prestarà servei a més de 141.000 habitants dels 23 municipis que formen part del partit judicial d’Alzira, millorant tant l’atenció a la ciutadania com les condicions laborals dels prop de 200 professionals que treballen en estes dependències.
La consellera Núria Martínez ha destacat que esta actuació respon a una reivindicació històrica de la comarca i ha assegurat que el nou edifici permet oferir una administració de justícia més moderna, accessible, eficient i preparada per a les necessitats futures.