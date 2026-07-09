La Diputació impulsa Territori Simfònic amb sis concerts gratuïts en sis comarques

La iniciativa recorrerà Benimodo, Aielo de Malferit, Utiel, Enguera, Sueca i Oliva entre el 25 de juliol i el 3 d’octubre
L’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent interpretarà l’espectacle Essència de Buenos Aires en espais patrimonials amb entrada lliure
La Diputació de València i la Fundació Sonora han presentat Territori Simfònic, un nou projecte cultural que portarà la música simfònica a sis municipis valencians amb concerts gratuïts en espais patrimonials. La gira començarà el 25 de juliol a Benimodo i continuarà per Aielo de Malferit, Utiel, Enguera, Sueca i Oliva fins al 3 d’octubre.
L’espectacle escollit per a esta primera edició serà Essència de Buenos Aires, dirigit per Roberto Turlo, amb un repertori dedicat al tango que inclou obres de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Richard Galliano i Daniel Perera. La proposta comptarà amb la participació d’artistes internacionals com el pianista Fabrizio Mocata, el bandoneonista Leonel Gasso i la cantant Graciela Di Palma.
La vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, ha destacat que el programa pretén vertebrar el territori, acostar la cultura a totes les comarques i posar en valor el patrimoni valencià, mentre que la Fundació Sonora ha subratllat que la iniciativa contribuirà a impulsar la projecció de l’Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent i el talent musical del territori.