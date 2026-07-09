La Generalitat incorporarà la formació ciutadana davant emergències en la nova Llei de Protecció Civil

La iniciativa naix del consens amb les associacions de víctimes i afectats per la dana
La nova normativa reforçarà el dret de la ciutadania a rebre informació i formació davant situacions d’emergència
La Generalitat treballa conjuntament amb les associacions de víctimes i afectats per la dana per incorporar la formació de la ciutadania davant les emergències en la futura Llei de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la Comunitat Valenciana, que actualitzarà la normativa vigent amb l’objectiu de millorar la resposta davant situacions de risc.
La proposta va sorgir en el marc de la Mesa Permanent de Treball creada després de la dana, on les associacions van reclamar que aquest dret quedara recollit en el nou text legal durant la reunió de la Comissió Mixta Generalitat-Govern d’Espanya, celebrada el passat 9 de juny i dedicada íntegrament a les emergències.
Per aquest motiu, les associacions han remés escrits a diversos membres del Consell, als grups parlamentaris de Les Corts i al Govern central perquè aquesta iniciativa siga incorporada tant a la legislació autonòmica com a la normativa estatal.
L’objectiu és garantir el dret de la ciutadania a rebre informació sobre els riscos col·lectius greus, així com conéixer les actuacions previstes per afrontar-los, les mesures de seguretat que cal adoptar i els protocols de conducta davant una emergència.
A més, des de la Mesa Permanent també s’ha sol·licitat que els pressupostos de la Generalitat incloguen una dotació econòmica específica, suficient i finalista destinada a desenvolupar programes de formació en emergències, autoprotecció, prevenció i resposta davant catàstrofes dirigits a tota la ciutadania.