Albalat de la Ribera convoca la segona edició del concurs de fotografia «Albalat amb l’Esport»

La iniciativa s’emmarca en la Setmana Europea de l’Esport 2026 i busca donar visibilitat a la pràctica esportiva local
Les persones participants, a través dels seus clubs esportius, mostraran els espais i disciplines que es practiquen al municipi
L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, a través de la Comissió Municipal de l’Esport, ha convocat la II edició del concurs de fotografia «Albalat amb l’Esport», una iniciativa que se celebrarà amb motiu de la Setmana Europea de l’Esport 2026, impulsada per la Comissió Europea per a promoure l’activitat física i combatre el sedentarisme.
El concurs dona continuïtat a la proposta estrenada l’any passat i té com a objectiu donar a conéixer els esports que es practiquen al municipi, així com posar en valor els espais i l’entorn on es desenvolupen.
Des de l’organització s’anima les persones que formen part d’alguna associació esportiva local i estiguen interessades a participar a informar-se a través del seu club esportiu.
L’Ajuntament ha recordat que les bases i tota la informació sobre el concurs es poden consultar a la web municipal, i ha fet una crida a la ciutadania perquè, entre totes i tots, es faça visible l’esport albalatenc i es continue fomentant la pràctica esportiva al municipi.