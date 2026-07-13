Alzira impulsa un projecte coeducatiu per a fomentar la igualtat des d’Infantil fins a Batxillerat

La Unitat d’Igualtat desplega un programa transversal adaptat a totes les etapes educatives
La iniciativa aborda la prevenció de la violència masclista, els estereotips de gènere, la corresponsabilitat i les relacions saludables
La Unitat d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa durant este curs un nou projecte coeducatiu dirigit a tot l’alumnat, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la igualtat, prevenir la discriminació i fomentar una convivència basada en el respecte i el bon tracte.
El programa, adaptat a cada etapa educativa, combina dinàmiques participatives, activitats pedagògiques, recursos audiovisuals i propostes culturals per a treballar valors com la igualtat, la diversitat i la resolució pacífica dels conflictes.
La regidora de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Habitatge, Amèlia Blanquer, ha destacat que “des de la regidoria plantegem actuacions per a construir una Alzira millor per a totes i tots, començant per l’educació, la convivència i la igualtat com a valors compartits”.
Entre els principals eixos del projecte destaquen la corresponsabilitat en les tasques quotidianes, la reflexió sobre els rols i estereotips de gènere, l’educació emocional, la resolució dialogada dels conflictes i l’educació afectivosexual, amb especial incidència en el respecte, el consentiment i la construcció d’una imatge corporal positiva.
A més, el programa incorpora activitats per a identificar i prevenir el sexisme als mitjans de comunicació, analitzar els mites de l’amor romàntic i fomentar relacions igualitàries i saludables entre els joves.
Entre les accions desenvolupades destaca el taller “(Des)aprenent la masculinitat”, impartit per Agustí Zaragozà, que convida a qüestionar els models tradicionals de masculinitat i promou actituds basades en l’empatia i la igualtat.
El projecte també reforça la prevenció de la violència de gènere amb activitats de sensibilització com el monòleg “No solo duelen los golpes”, de Pamela Palenciano, una proposta que ajuda l’alumnat a identificar les diferents formes de violència masclista, trencar el silenci i desenvolupar una mirada crítica davant estes situacions.
Esta iniciativa s’emmarca en els principis de la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu, que aposta per un model coeducatiu basat en la igualtat entre dones i homes, el rebuig de qualsevol discriminació i una educació lliure d’estereotips de gènere.