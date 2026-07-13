Alzira se suma al minut de silenci en record de les víctimes de l’incendi forestal de Los Gallardos

L’Ajuntament expressa el seu condol i mostra la solidaritat amb les víctimes, les famílies i les persones afectades
El consistori també reconeix la tasca dels serveis d’emergència que continuen treballant en l’extinció del foc i l’atenció de la tragèdia
L’Ajuntament d’Alzira s’ha adherit a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a guardar un minut de silenci en record de les víctimes de l’incendi forestal de Los Gallardos (Almeria).
Segons l’últim balanç oficial, el sinistre ha provocat 13 persones mortes, 8 desaparegudes i 8 ferides, de les quals quatre continuen ingressades en estat greu a l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Amb este gest, el consistori vol expressar el seu condol, respecte i solidaritat amb les víctimes, els seus familiars i totes les persones afectades per esta tragèdia. Així mateix, ha volgut reconéixer i agrair la tasca dels serveis d’emergència i dels equips que continuen treballant en les tasques d’extinció de l’incendi i en l’atenció de les conseqüències del desastre.