Camarero destaca la col·laboració amb les entitats socials en la inserció laboral i el suport als col·lectius vulnerables

La vicepresidenta visita l’Associació Ca la Mare de Catarroja i posa en valor el seu paper durant la DANA de 2024
El Consell reafirma el compromís de reforçar la cooperació amb el tercer sector per a oferir una atenció més pròxima i eficaç
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha destacat la importància de la col·laboració entre la Generalitat i les entitats socials per a afavorir la inserció laboral i millorar l’atenció als col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu de construir una societat més inclusiva i amb més oportunitats.
Durant una visita a la seu de l’Associació Ca la Mare, a Catarroja, Camarero s’ha reunit amb la presidenta de l’entitat, Giovanna Rodríguez, i membres del col·lectiu per a conéixer de primera mà les necessitats socials i continuar millorant les respostes públiques.
L’associació treballa des de 2014 amb persones en risc d’exclusió social, oferint repartiment diari d’aliments, orientació laboral, suport en tràmits administratius, reforç escolar i acompanyament social i jurídic a famílies vulnerables.
A més, durant la DANA d’octubre de 2024, Ca la Mare es va convertir en un dels principals centres d’ajuda humanitària de l’Horta Sud, col·laborant amb la Direcció General de Diversitat en el repartiment d’aliments, aigua, productes d’higiene, roba, mobiliari i altres béns de primera necessitat per a les persones afectades.
Camarero ha reconegut que l’entitat va ser “un exemple de lliurament i compromís”, ja que va continuar prestant ajuda tot i que les seues pròpies instal·lacions també van resultar afectades pel temporal.
Finalment, la vicepresidenta ha reiterat el compromís del Consell de continuar reforçant la col·laboració amb les entitats del tercer sector, amb l’objectiu d’oferir una atenció cada vegada més pròxima, eficaç i adaptada a les necessitats de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.