Catarroja ja té Falleres Majors i President Infantil per a l’exercici 2027

Yazmina Ruiz, Aitana Palomares i Marc Urbano representaran les Falles de Catarroja en 2027’elecció de les
Les noves Falleres Majors i del President Infantil dona inici al nou exercici faller
Catarroja ja coneix els representants de les Falles per a l’exercici 2027, després de la celebració de l’acte d’elecció de les Falleres Majors i del President Infantil, una de les cites més esperades pel col·lectiu faller del municipi.
La nova Fallera Major de Catarroja 2027 serà Yazmina Ruiz i Valero, de la Falla L’Albufera, mentre que el càrrec de Fallera Major Infantil recaurà en Aitana Palomares i Navarro, de la Falla Plaça de la Regió. Per la seua part, Marc Urbano i Cabanes, de la Falla El Charco, ha sigut elegit President Infantil.
L’elecció marca l’inici d’un any carregat d’actes, emocions i responsabilitats per als tres representants, que seran els encarregats de representar el món faller de Catarroja en tots els esdeveniments oficials fins a la celebració de les Falles de 2027.
L’acte va reunir representants de les diferents comissions falleres, familiars i nombrosos aficionats a la festa, en una jornada plena d’il·lusió i emoció que dona el tret d’eixida al nou exercici faller.
Des d’Horta Televisió felicitem Yazmina Ruiz i Valero, Aitana Palomares i Navarro i Marc Urbano i Cabanes, així com les seues comissions, i els desitgem que gaudisquen d’un any inoblidable representant les Falles de Catarroja.