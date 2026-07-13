El Barri Orba d’Alfafar ompli els carrers d’espectacle amb la Desfilada de Moros i Cristians

El Barri Orba d’Alfafar va viure una de les cites més esperades de les seues festes amb la celebració de la tradicional Desfilada de Moros i Cristians
Un dels actes centrals del programa festiu que va reunir centenars de veïns i visitants al llarg de tot el recorregut.
La jornada va començar amb la Entrada de Bandes, que va anunciar l’inici d’una desfilada marcada per la música festera, l’espectacularitat dels vestits i l’ambient que es va viure als carrers del barri.
Les diferents comparses van oferir un autèntic espectacle amb capitanies, boatos, ballets, coreografies, carrosses i escenografies de gran nivell, cuidant fins al mínim detall la posada en escena i convertint la desfilada en un dels moments més vistosos de les festes.
El públic va respondre de manera multitudinària, omplint les voreres i aplaudint el pas de les comparses, que van demostrar el treball i la dedicació de molts mesos de preparació per a oferir una desfilada plena de color, tradició i emoció.
Des de l’Ajuntament d’Alfafar han agraït la implicació de totes les comparses, bandes de música, persones voluntàries i col·laboradores que han fet possible una nova edició d’este acte, que continua consolidant-se com una de les grans cites de les Festes del Barri Orba i un referent festiu a la comarca de l’Horta Sud.