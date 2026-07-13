La Generalitat invertirà 2,5 milions per a millorar el sanejament del Marenyet de Cullera

Les obres començaran en l’últim trimestre de 2026 amb una nova estació de bombament i una conducció de 2,3 quilòmetres
El projecte permetrà unificar la gestió de les aigües residuals, reduir el risc d’abocaments i reforçar la protecció ambiental de l’Estany i el riu Xúquer
La Generalitat iniciarà en l’últim trimestre de 2026 les obres de millora del sistema de sanejament i depuració del Marenyet de Cullera, una actuació que compta amb una inversió de 2,5 milions d’euros. El projecte contempla la construcció d’una nova estació de bombament d’aigües residuals i una conducció de 2,3 quilòmetres que connectarà amb la depuradora de Cullera.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha explicat que l’objectiu és “unificar i optimitzar” la gestió de les aigües residuals del Marenyet mitjançant un sistema de bombament centralitzat integrat en la xarxa general de depuració del municipi.
La nova infraestructura, amb un termini d’execució de 17 mesos, permetrà disposar d’un únic sistema de bombament, millorar la fiabilitat i la seguretat del servei i preparar la xarxa per a futures necessitats.
A més, el projecte contribuirà a reduir el risc d’abocaments, millorar la qualitat de l’aigua, protegir el riu Xúquer i l’Estany de Cullera i avançar cap a un model de sanejament més sostenible.
Les obres inclouran també la reposició de paviments i serveis afectats, la reconstrucció d’infraestructures interceptades pel traçat de la conducció i l’adequació puntual de la ribera del riu Xúquer.
Segons la Generalitat, esta actuació permet desbloquejar una reivindicació històrica del municipi, mentre es continua treballant en altres actuacions de futur, com la construcció d’un tanc de tempestes per a reforçar encara més el sistema de sanejament.