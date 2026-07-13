L’Escola de Teatre d’Albal demostra el seu talent en la mostra de final de curs

La Casa de la Cultura de Beniparrell es va omplir de públic per acollir la mostra de final de curs de l’Escola de Teatre d’Albal
Una cita que va servir per posar en valor el treball desenvolupat pels alumnes al llarg de tot l’any.
L’activitat, organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Albal i inclosa en la programació de les Festes Patronals de Santa Ana 2026, va oferir una vesprada dedicada a les arts escèniques, amb una gran resposta del públic.
El grup d’adults va representar l’obra “Un cadáver a los postres”, una comèdia de misteri plena de situacions divertides que va arrancar nombroses rialles i aplaudiments dels assistents. La interpretació dels actors i actrius va evidenciar l’esforç, la dedicació i la il·lusió amb què han preparat aquesta producció durant el curs.
Dirigida per Carmen Higueras, amb Ana Burguet com a ajudant de direcció i producció d’Amparo Oltra, la representació va demostrar el bon nivell assolit per l’escola, consolidada com una de les iniciatives culturals més participatives del municipi.
Des de l’Ajuntament d’Albal s’ha volgut felicitar totes les persones participants per la seua magnífica actuació i reafirmar el compromís municipal amb la promoció de la cultura i del teatre com a eines de formació, creativitat i convivència.