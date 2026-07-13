Mas de Don Pedro ompli de creativitat les seues festes amb el tradicional concurs d’espantaocells.

El barri de Mas de Don Pedro, a Torrent, ha celebrat una nova edició del tradicional concurs d’espantaocells, una de les activitats més emblemàtiques de les seues festes.
Veïns de totes les edats han participat en el certamen elaborant originals figures amb materials reciclats i molta imaginació. Enguany, com a novetat, s’han lliurat quatre premis gràcies a la col·laboració de Mercajardín.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha presidit el jurat i ha felicitat l’associació veïnal per mantindre viva una iniciativa que fomenta la convivència, la creativitat i la participació dels veïns.
Les festes de Mas de Don Pedro continuaran els pròxims dies amb un ampli programa d’activitats per a tots els públics, consolidant-se com una de les cites més participatives de l’estiu a Torrent.