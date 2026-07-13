Pérez Llorca destaca els valors de convivència i llibertat en el Premi Manuel Broseta

El president ressalta la democràcia, la concòrdia i la llibertat durant l’entrega del guardó.
El Premi Manuel Broseta reconeix el compromís amb la convivència i els valors democràtics.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assistit a Madrid a l’entrega del XXXIV Premi de Convivència Manuel Broseta, concedit enguany als polítics veneçolans Edmundo González i María Corina Machado.
Durant l’acte, Pérez Llorca ha destacat els valors de la concòrdia, la llibertat, la convivència i la defensa de la democràcia, i ha afirmat que tots dos representen una transició pacífica, democràtica i constitucional per a Veneçuela.
Així mateix, ha posat en valor la tasca de la Fundació Manuel Broseta per mantindre viu el llegat del professor valencià i continuar promovent els valors democràtics.
El Premi de Convivència Manuel Broseta reconeix cada any persones i institucions compromeses amb la defensa de la llibertat, la democràcia i la convivència.