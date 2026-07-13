Sueca inicia les obres de reparació del paviment al carrer Mare de Déu

Els treballs milloraran la seguretat viària en una de les vies amb més trànsit del municipi
Les obres s’executaran per fases durant tres setmanes per a reduir l’impacte en la mobilitat
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, ha iniciat esta setmana les obres de reparació de la calçada i de l’empedrat del carrer Mare de Déu, una de les vies més transitades del municipi. L’actuació, amb una duració prevista de tres setmanes, té com a objectiu millorar la seguretat viària i l’estat del paviment.
Per a minimitzar les afectacions al trànsit, els treballs s’executaran de manera progressiva i per trams, amb talls puntuals de circulació conforme avancen les obres, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Julio Serra.
La primera fase comprendrà el tram entre la placeta del Convent i l’encreuament amb els carrers Molí i Foradat. Posteriorment, les obres continuaran fins al carrer Sant Miquel i, finalment, fins a l’encreuament amb el carrer Sant Josep.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha assenyalat que l’actuació s’ha programat una vegada finalitzades les obres de la carretera i durant el període estival, aprofitant la menor intensitat de trànsit per a reduir les molèsties tant a la ciutadania com a la circulació de vehicles.
Des de l’Ajuntament s’ha agraït la comprensió i la col·laboració del veïnat durant el desenvolupament d’estes obres, que permetran millorar una de les principals vies urbanes de Sueca.