Sueca oferix esport i cinema gratuïts a les platges durant tot l’estiu

La programació inclou activitats esportives a l’aire lliure i sis sessions de cinema familiar repartides entre les platges i el nucli urbà
Les activitats són gratuïtes i es complementen amb animació infantil i informació turística en diverses jornades
La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa una nova edició d’Esport a les Platges i del Cinema d’Estiu, una completa programació gratuïta dirigida a veïns, visitants i famílies per a gaudir de l’estiu amb activitats saludables i d’oci.
Des de l’1 de juliol, les platges de la Llastra, les Palmeres, Bega de Mar i Mareny Blau acullen sessions de fitness, pilates, zumba i GAP, que es desenvolupen al costat de les platges adaptades amb l’objectiu de fomentar l’activitat física en un entorn natural.
Pel que fa al Cinema d’Estiu, enguany s’han programat sis projeccions gratuïtes a les 22.00 hores, repartides entre diferents nuclis costaners i el nucli urbà de Sueca. La cartellera inclou pel·lícules familiars com “Robot Salvaje”, “Elli y el equipo de monstruos”, “Kayara”, “Cómo entrenar a tu dragón”, “Dalia y el libro rojo” i “Amigos Imaginarios”.
A més, les sessions previstes el 17 de juliol a les Palmeres i el 8 d’agost a la Llastra comptaran amb activitats infantils gratuïtes organitzades per la Diputació de València entre les 18.00 i les 20.30 hores, així com amb un Punt d’Informació Turística per a atendre visitants.
Des de l’Ajuntament recorden que cada assistent haurà de portar la seua pròpia cadira o tovallola per a les projeccions i que, en cas de condicions meteorològiques adverses, els espais previstos podrien modificar-se.
Amb esta iniciativa, Sueca reforça la seua oferta d’oci estival, apostant per activitats gratuïtes, saludables i accessibles per a totes les edats, al mateix temps que promociona les seues platges i els seus atractius turístics durant els mesos d’estiu.