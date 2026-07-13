Torrent torna a vibrar amb el concert “Torrent a Dos Bandes” en les Festes Patronals

La ciutat de Torrent va tornar a demostrar la seua profunda tradició musical amb una nova edició del concert “Torrent a Dos Bandes”
Una de les cites més emblemàtiques de les Festes Patronals, que va omplir la Plaça de l’Església de música, emoció i públic.
La vetlada va començar amb una cercavila protagonitzada per la Banda Simfònica del Cercle Catòlic de Torrent i la Banda Simfònica de la Unió Musical de Torrent, que van recórrer els carrers des de l’Ajuntament fins a la plaça anunciant l’inici d’un dels actes més esperats de les festes.
Ja a l’escenari, les dos formacions van oferir un concert de gran nivell interpretatiu, amb un repertori que va combinar pasdobles, obres simfòniques i composicions molt vinculades a la tradició musical valenciana, davant de centenars de veïns i veïnes que van seguir cada interpretació amb un llarg aplaudiment.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va destacar durant la seua intervenció que este concert representa molt més que una actuació musical, ja que “quan sonen les nostres bandes, sona la història, la tradició, les festes i la identitat de Torrent”.
La primera part del concert va anar a càrrec del Cercle Catòlic de Torrent, sota la direcció de Francisco Zacarés Fort, mentre que la segona va ser protagonitzada per la Unió Musical de Torrent, dirigida per Frank De Vuyst, que també va rebre el suport del públic abans de la seua pròxima participació en el 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.
La interpretació de l’Himne de Torrent i de l’Himne de la Comunitat Valenciana va posar el punt final a una nit carregada d’emoció, que va convertir una vegada més la Plaça de l’Església en un gran auditori a l’aire lliure i va reafirmar el paper de la música de banda com un dels grans patrimonis culturals de la capital de l’Horta Sud.