Troben sense vida l’home de 66 anys desaparegut des de divendres a Aldaia

Ha finalitzat n amb un tràgic desenllaç la recerca de Pedro Notario, el veí de 66 anys del Barri del Crist, desaparegut des de la vesprada del passat divendres 10 de juliol a Aldaia.
El Consorci Provincial de Bombers de València ha confirmat la localització del cos sense vida de l’home, qui patia demència i havia sigut vist per última vegada cap a les 18.30 hores al carrer Major d’Aldaia.
Des que es va denunciar la desaparició, es va desplegar un important dispositiu de recerca en el qual han participat efectius de la Policia Local, la Policia Nacional, el Consorci Provincial de Bombers de València, els Bombers de l’Ajuntament de València, les brigades forestals de la Generalitat, el Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) i membres de l’ONG Intervenció, Ajuda i Emergències (IAE).
Les tasques de rastreig es van centrar principalment en les zones agrícoles i barrancs dels voltants d’Aldaia, amb mitjans terrestres i aeris, inclòs un helicòpter. A més, desenes de persones voluntàries es van sumar a les batudes organitzades al Barri del Crist i en municipis pròxims com Quart de Poblet.
La desaparició havia generat una gran preocupació entre la família, el veïnat i els equips d’emergència, especialment per la situació de vulnerabilitat de l’home.
Finalment, el dispositiu va localitzar el cos sense vida de Pedro Notario, posant fi a dos dies d’intensa recerca. Les circumstàncies de la defunció estan ara sota investigació, mentre les autoritats practiqueles diligències corresponents.
Des de Horta Televisió traslladem el nostre més sincer condol a la família, amistats i persones pròximes de Pedro Notario en estos difícils moments.