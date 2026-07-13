València connectarà el Jardí del Túria amb la mar amb un nou camí ciclopedestre

L’Ajuntament de València preveu posar en funcionament a principis de 2027 el nou camí ciclopedestre que unirà el tram XVI del Jardí del Túria amb el Pont de les Drassanes, connectant tres districtes de la ciutat i acostant el gran jardí urbà fins a la façana marítima.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha visitat les obres i ha destacat que esta actuació farà possible una connexió definitiva entre el llit del Túria, Natzaret, el PAI de Moreres i la mar.
El projecte compta amb una inversió de 1,8 milions d’euros, finançada per l’Ajuntament de València i la Generalitat, i inclou una nova passarel·la de 54 metres, un recorregut ciclopedestre d’1,3 quilòmetres i la millora del pas inferior sota les vies de Serradora.
Durant la visita, Catalá també ha insistit en la necessitat de soterrar les vies ferroviàries de Serradora per eliminar una barrera històrica i afavorir la integració definitiva de la façana marítima amb la resta de la ciutat.
Les obres tenen un termini d’execució de huit mesos i permetran disposar, durant el primer trimestre de 2027, d’un nou itinerari sostenible per a vianants i ciclistes entre el Jardí del Túria i la mar.