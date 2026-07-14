Benifaió obté el Segell Infoparticipa 2025 i se situa entre els municipis més transparents de la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament aconseguix un 92,59% de compliment dels indicadors de transparència i rep el màxim reconeixement de la Universitat Autònoma de Barcelona
El consistori passa del 26,92% de compliment en 2023 al 92,59% en 2025, consolidant el seu compromís amb el bon govern i la transparència
L’Ajuntament de Benifaió ha sigut distingit amb el Segell Infoparticipa 2025, el màxim reconeixement que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a les administracions públiques que destaquen per la qualitat, la transparència i l’accessibilitat de la informació publicada als seus portals web. El guardó va ser lliurat en un acte celebrat a Gandia, al qual va assistir el regidor Iván Egea en representació del consistori.
En esta edició, l’Ajuntament ha aconseguit un 92,59% de compliment, en superar 50 dels 54 indicadors establits per la Guia Infoparticipa, una metodologia de referència en l’avaluació de la transparència municipal.
Este resultat situa Benifaió entre les administracions més transparents de la Comunitat Valenciana. De les 545 entitats públiques avaluades —542 ajuntaments i les tres diputacions provincials— només 49 van superar l’avaluació i únicament 28 van obtindre el Segell Infoparticipa.
El reconeixement és fruit d’un procés de millora continuada desenvolupat durant els últims anys. En 2023, el consistori complia el 26,92% dels indicadors; en 2024 va aconseguir el 71,15% i la seua primera Menció Infoparticipa; i ara, en 2025, ha assolit el màxim distintiu amb un increment del 243,95% respecte a la primera avaluació.
El regidor Iván Egea ha destacat que esta evolució reflectix «el gran esforç realitzat per reforçar la transparència institucional, la rendició de comptes i l’accés de la ciutadania a la informació pública».
Per la seua banda, l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, ha assenyalat que este reconeixement confirma el compromís de l’Ajuntament amb una administració cada vegada més oberta, transparent i pròxima a la ciutadania, garantint una informació pública accessible, comprensible i permanentment actualitzada.
Des del consistori també han volgut agrair la implicació del personal municipal, el treball del qual ha fet possible situar Benifaió entre les administracions locals amb els estàndards més elevats de transparència i bon govern de tota la Comunitat Valenciana.