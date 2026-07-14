BIOPARC reivindica la protecció dels ximpanzés i els taurons en els seus dies internacionals

El parc reforça el seu compromís amb la conservació de dos espècies greument amenaçades per l’activitat humana
La Fundació BIOPARC participa en més d’un centenar de programes europeus i projectes internacionals de protecció de la biodiversitat
BIOPARC València commemora el Dia Mundial del Ximpanzé i el Dia Internacional de Conscienciació pel Tauró amb una crida a la protecció de dos espècies fonamentals per a l’equilibri dels ecosistemes i greument amenaçades per l’activitat humana.
A través de la Fundació BIOPARC, el parc participa en més d’un centenar de programes europeus de conservació i col·labora en diferents projectes internacionals destinats a preservar espècies en perill d’extinció i a promoure la conservació de la biodiversitat.
Entre les actuacions desenvolupades a BIOPARC València destaca el treball amb el grup de ximpanzés occidentals, una subespècie catalogada en perill crític d’extinció, amb programes orientats a garantir el benestar dels animals, afavorir la seua reproducció i contribuir a la conservació genètica de l’espècie.
El parc també posa el focus en la delicada situació dels taurons, espècies imprescindibles per a mantindre la salut dels oceans, però greument afectades per la sobrepesca, la captura accidental i el comerç il·legal.
Amb esta jornada de sensibilització, BIOPARC reafirma el seu compromís amb la protecció de la biodiversitat i anima la ciutadania a implicar-se en la conservació de les espècies més amenaçades del planeta, recordant que la preservació de la fauna és essencial per al futur dels ecosistemes.