Sueca reforça el dispositiu de seguretat a les seues platges per a la temporada estival

L’Ajuntament presenta l’operatiu especial per garantir la seguretat de banyistes i visitants durant l’estiu
El servei funciona des de l’1 de juliol amb la totalitat dels efectius per garantir la seguretat a les platges
L’Ajuntament de Sueca ha presentat el dispositiu de vigilància, socorrisme i bany adaptat que vetlarà per la seguretat a les platges del municipi durant tota la temporada estival. A l’acte han assistit l’alcalde, Julián Sáez; la regidora de Platges, Pilar Moncho; la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito; i els professionals que integren el servei.
El dispositiu, que es va activar el passat mes de juny, funciona des de l’1 de juliol amb la totalitat dels recursos humans i tècnics previstos. La seua posada en marxa ha estat condicionada enguany pels treballs de regeneració del litoral executats pel Ministeri, que han obligat a adaptar la instal·lació de les infraestructures i la incorporació progressiva dels efectius.
El servei compta amb 2 tècnics en emergències sanitàries, 27 socorristes, 11 professionals de bany adaptat, 3 patrons d’embarcació, 2 coordinadors, 10 torres de vigilància, una ambulància i una moto d’aigua, a més de tots els recursos necessaris per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència.
Durant la presentació també s’ha informat que les quatre platges adaptades del municipi —La Llastra, Les Palmeres, Bega de Mar i Mareny Blau— ja es troben plenament operatives i oferixen servei diari d’11.00 a 15.00 hores, facilitant un bany accessible per a totes les persones.
La regidora de Platges, Pilar Moncho, ha remarcat que l’objectiu és que qualsevol persona puga gaudir de les platges de Sueca amb la màxima tranquil·litat, mentre que el coordinador del servei, Sergi Burguera, ha incidit en la importància de la prevenció i del treball coordinat per anticipar-se a qualsevol situació de risc.
Amb este dispositiu, l’Ajuntament de Sueca reforça el seu compromís amb la seguretat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis que s’oferixen al litoral durant els mesos de major afluència de banyistes.