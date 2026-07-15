 Almussafes honra Sant Bertomeu amb una multitudinària jornada de festa, tradició i devoció

Almussafes ha viscut una de les jornades més destacades de les seues festes patronals amb la celebració dels actes en honor a Sant Bertomeu, patró del municipi, reunint centenars de veïns i veïnes en una jornada marcada per la tradició, la música, la pólvora i la devoció.
La programació va començar al matí amb un passacarrer a càrrec de la Societat Musical Lira Almussafense, que va recórrer els carrers del municipi per a arreplegar les festeres i anunciar els actes del dia gran.
A continuació, l’Església Parroquial va acollir la missa solemne en honor a Sant Bertomeu, amb la participació del Cor Parroquial Santíssima Creu. En finalitzar la celebració religiosa, l’alcalde i la Reina de les Festes van ser els encarregats d’encendre la metxa de la mascletà, disparada per Pirotècnia Gironina a l’esplanada del Centre Cultural, un dels moments més esperats pels assistents.
Ja a la nit, els carrers d’Almussafes es van omplir de públic per a assistir a la tradicional Processó Solemne de Sant Bertomeu, un acte carregat de simbolisme que cada any reunix la ciutadania al voltant del seu patró.
La processó va comptar amb la participació de la Societat Musical Lira Almussafense, la Colla d’Al-Mansàf, la Falla La Torre i els Dansaires del Tramusser, que van acompanyar el recorregut amb música i tradició, en una mostra del ric patrimoni festiu del municipi.
La jornada va concloure amb una espectacular entrada de focs artificials, que va posar el punt final a un intens dia de celebracions dedicades a Sant Bertomeu.